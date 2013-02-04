Депутат Киевсовета Александр Пабат находится при смерти - СМИ

{1-} Депутат Киевсовета Александр Пабат находится в реанимации Киевской областной больницы в критическом состоянии. Об этом сообщил источник в больнице газете "Сегодня".

По словам медика, врачи делают все возможное для спасения жизни депутата, однако его состояние крайне тяжелое.

Как стало известно, Александр Пабат оказался в реанимации после несчастного случая, который произошел во время обращения с пиротехникой.

В свою очередь, коллеги Пабата заявили, что несчастный случай не был связан с политикой – по их словам, трагедия произошла в семейном кругу за городом.

Напомним, с 2005 года Александр Пабат возглавлял партию "Гражданский актив Киева" и общественное движение "Народная армия спасения".

В 2010 году был кандидатом в президенты Украины.

Пабата называли одним из вероятных претендентов на должность главы Святошинской районной государственной администрации.

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