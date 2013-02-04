В Запорожском СИЗО умер главарь "банды лысых"

В ночь на воскресенье, 3 февраля, в Запорожском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности умер глава "банды лысых" Александр Середин, сообщает "Сегодня".

Эту информацию изданию подтвердили в облуправлении пенитенциарной службы.

"Банда лысых" была задержана в марте 2012-го по подозрению в совершении умышленного убийства совладельца запорожского ресторана "Рыбацкий стан" Николая Бинько. Предпринимателя, известного в криминальных кругах под кличкой Коля-Ребенок, застрелили в его же ресторане 5 марта 2012 года.

Ранее "Главред" сообщал, что 29 февраля 2012 года в Запорожском СИЗО повесился заключенный. Оказалось, что заключенный 1976 года был задержан по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями за разбой и грабеж в сочетании с проникновением в жилище или иное помещение

фото: timeszp.com

Новости по теме:

В Запорожье после покушения умер криминальный авторитет

В Запорожье фининспектора выкупили из СИЗО за 1,5 миллиона

В запорожском СИЗО повесился заключенный

В Донецком СИЗО умер заключенный: "травмировался сам"

В СИЗО Харькова умер заключенный: поломался