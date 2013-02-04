Александр Пабат лишился глаза - СМИ

{1-} Депутату Киевсовета Александру Пабату сделали операцию, однако врачам не удалось сберечь глаз политика, и его пришлось удалить.

Об этом сообщил источник в медицинской сфере, передает УНН.

Напомним, ранее стало известно, что известный политик, депутат Киевсовета Александр Пабат попал в реанимацию из-за несчастного случая с пиротехникой.

Как сообщили друзья депутата, трагедия произошла во дворе загородного дома депутата, во время запуска салюта во время семейного празднования.

"Одна из ракет попала ему в лицо. Он получил термические ожоги. Депутат был доставлен в Киевскую областную больницу, где ему провели операцию, но глаз спасти не удалось", - сообщил источник.

В то же время остается неизвестным, в каком именно медицинском учреждении находится депутат, однако вечером 3 февраля он находился в реанимации Киевской областной больницы.

Напомним, с 2005 года Александр Пабат возглавлял партию "Гражданский актив Киева" и общественное движение "Народная армия спасения".

В 2010 году был кандидатом в президенты Украины.

Пабата называли одним из вероятных претендентов на должность главы Святошинской районной государственной администрации.

Фото: unn.com.ua

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