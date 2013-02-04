Друзья Пабата рассказали о подробностях трагедии

Несчастный случай с известным политиком Александром Пабатом произошел на глазах у его семьи во время праздника в загородном доме, рассказали его друзья газете "Сегодня".

Коллеги Пабата по Киевсовету выразили готовность оказать ему любую возможную помощь.

"Александр хотел что-то показать детям, и петарда попала ему в лицо. К сожалению, это несчастный случай, думаю, для многих это станет горьким уроком", - заявила депутат Киевсовета Алла Шлапак.

Также она заверила, что все депутаты всемерно помогают Пабату "с медицинской точки зрения".

"Но транспортировать Александра нельзя. Если было бы можно, мы, конечно, бы сделали для него все", - заявила Шлапак.

По словам представителя фракции ГАК в Киевсовете, которую возглавляет Пабат, заверил, что как только фракция узнала о несчастье, депутаты сразу же предложили помощь семье политика.

"Я в ужасе, что все произошло на глазах у семьи. У него отличная семья, двое маленьких детей. Они с женой Иванной постоянно что-то для них придумывали. Саша – очень неординарный и креативный человек", - заявил Александр Лойфенфельд.

Секретариат Киевсовета также был шокирован происшествием.

"На Галину Герегу просто больно смотреть, она очень переживает. В Киевраде у Пабата со всеми фракциями хорошие отношения – и с провластными, и с оппозиционными", - заявили в секретариате.

Кроме того, там заверили, что Александр Пабат пользовался всеобщей любовью и уважением.

"Это редкий позитивный человек – с юмором, красивый, галантный, внимательный ко всем женщинам. Тут сейчас просто шок – известие о трагедии дошло к нам сегодня только после обеда, и каждый, кто входит в приемную к Гереге, только об этом и говорит. Многие женщины просто плачут и молятся за его здоровье", - рассказали там.

По словам Аллы Шлапак, в кулуарах Киевсовета сегодня ходили слухи о вероятном отмене сессии, назначенном на 6 февраля. Однако официального подтверждения этому до сих пор не было.

"Сессию пока никто не отменял, думаю, что она состоится", - отметила Шлапак.

Как сообщал "Главред", 4 февраля стало известно о несчастном случае с Александром Пабатом, в результате которого он в критическом состоянии оказался в реанимации.

Позже украинские СМИ сообщили, что врачам не удалось спасти глаз политику, и он был удален.

Напомним, с 2005 года Александр Пабат возглавлял партию "Гражданский актив Киева" и общественное движение "Народная армия спасения".

В 2010 году был кандидатом в президенты Украины.

Пабата называли одним из вероятных претендентов на должность главы Святошинской районной государственной администрации.

Фото: segodnya.ua

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