Пабат потерял оба глаза и находится в критическом состоянии - врач

Состояние Александра Пабата, который находится в реанимации киевской больницы, резко ухудшилось. Об этом заявил источник в больнице газете "Сегодня".

Напомним, депутат Киевсовета получил серьезные травмы головы во время семейного праздника с использованием пиротехники.

"Ему сделали несколько операций на голове, лице. Он потерял оба глаза", - рассказал источник в больнице.

Также врач добавил, что пациент до сих пор жив только благодаря своему здоровью.

"Температура повышается, а то, что он до сих пор держится при таких тяжелых травмах, говорит о крепком здоровье пациента", - заявил источник в больнице, где находится Пабат.

Как известно, трагедия произошла на глазах у семьи политика – в загородном доме в минувшие выходные. Члены его семьи находятся в клинике и отказываются от комментариев.

"Мы все надеемся на чудо. Саша – хороший, добрый парень. Он не заслужил таких мук. Но сейчас такие петарды, как снаряды, просто каленые", - отметил депутат Киевсовета Виктор Гринюк.

По словам источника в Верховной Раде, обеспечением лечения Пабата занимаются известные депутаты, официальные миллионеры.

При этом на вопрос, почему его не повезли за границу или не положили в частную клинику, там ответили: "Мы готовы предоставить Саше вертолеты-самолеты и все, что угодно, но транспортировать его нельзя. Частные клиники могут только деньги брать и анализы делать. А все тяжелые случаи, как правило, - удел дежурных врачей. В Киеве реанимаций высокого уровня от силы пять", - рассказал депутат Рады на условиях анонимности.

Фото: unn.com.ua

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