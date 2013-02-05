В центре Харькова упал подъемный кран, есть жертвы

В центре Харькова на улице Пушкинской упал подъемный кран. На стройплощадке погиб рабочий.

Об рассказал помощник начальника ГУ МЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, сообщает УКРИНФОРМ.

"Около 18:30 упал строительный кран на улице Пушкинской, где строится десятиэтажная библиотека Харьковского национального университета "Юридическая академия им. Ярослава Мудрого". Стрелой крана убило рабочего на стройплощадке", - сообщил Лупандин.

По его словам, на место происшествия прибыли медики, спасатели и сотрудники милиции.

"По первой версии, рабочий находился в строящемся здании на уровне второго этажа. Во время подъема груза из-за обрыва троса на постройку упал кран, вследствие чего рабочий погиб", - пояснил Лупандин.

Напомним, 18 января, в Киеве на улице Малиновского, 4 в Оболонском районе упал строительный кран.



В результате два человека погибли и один травмирован.