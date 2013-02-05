Пабат потерял оба глаза, пытаясь показать фокус - СМИ

Депутат Киевсовета Александр Пабат оказался в реанимации после семейного вечера на загородной даче, когда пытался показать детям фокус с использованием пиротехники, сообщает "Сегодня".

У политика раздроблены лицевые кости, врачи были вынуждены удалить оба глаза, но пока что депутат остается в критическом состоянии. По словам медиков, сейчас Пабат на волосок от смерти.

Друзья политика рассказали, что он запускал фейерверк для детей, однако с первого раза ракета не загорелась. Однако, когда Пабат наклонился посмотреть, что с ней, произошел взрыв.

"Александр хотел что-то показать детям, какой-то фокус, и петарда попала ему в лицо. К сожалению, это несчастный случай, думаю, для многих это станет горьким уроком", - рассказала депутат Киевсовета Алла Шлапак.

По словам начальника пресс-службы Гостехногенбезопасности в Киеве Кристины Ковалевской, все пиротехнические средства относятся к классу повышенной опасности.

"Поэтому очень важно соблюдать технику безопасности, буквально по пунктам, как написано в инструкции. В Киеве уже были подобные случаи, и в 99% они связаны с несоблюдением техники безопасности", — подчеркнула Ковалевская.

В свою очередь, главный пиротехник одной из столичных компаний также уверен, что причиной трагедии стало несоблюдение техники безопасности.

"Салют не мог не загореться вовремя. В каждой установке есть инструкция, и там говорится, сколько секунд нужно ждать выстрела — 3,5 или 10. Также там пишется, что если выстрела не произошло, то к установке подходить запрещается. Нужно подождать некоторое время и ее утилизировать — залить водой. Если установка бракованная, то она вообще не выстрелит", - заверил эксперт.

Отметим, что обеспечением всего необходимого для лечения Александра Пабата занимаются влиятельные депутаты Верховной Рады, которые, в случае необходимости, готовы предоставить ему самолет и оплатить лечение в лучших больницах планеты.