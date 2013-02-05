В Крыму на автодорогу сошла лавина

Во вторник, 5 февраля, в Крыму на 50 км Бахчисарайского шоссе из-за метели сошла лавина объемом 250 куб.м. По информации Гидрометцентра, ущерб причинен не был.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели еще раз предупреждают об опасности схода лавин на высокогорье Крыма и в Карпатах, а также обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от походов в горы.

Ранее "Главред" сообщал, что 27 января на Закарпатье спасатели нашли тела двух туристов из Киева, которые исчезли 19 января. Тела были найдены в районе урочища Кривые Пути горы Гемба, что на Межгорщине. Они погибнуть в результате схождения лавины или же их накрыло снежным карнизом.