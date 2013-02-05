По делу об убийстве харьковского судьи допросили 18 тысяч человек - СМИ

В рамках расследования уголовного дела об убийстве судьи Фрунзенского райсуда Харькова Владимира Трофимова и его семьи уже опрошено 18 тысяч свидетелей.

Об этом со ссылкой на источник, приближенный к следственной группе, сообщает УНИАН.

Как отметил собеседник агентства, в следственно-оперативную группу непосредственно входят 36 человек. Кроме того, к раскрытию этого убийства привлечены криминалисты, эксперты, участковые, работники ГАИ.

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В то же время, источник отметил, что количество экспертиз, назначенных по делу, возросло до 526, из них 216 уже проведено.

В то же время собеседник агентства не уточнил, какое количество экспертиз было назначено в начале раскрытия преступления.

Ранее "Главред" сообщал, что 15 декабря 2012 года в Харькове неизвестные убили четырех человек - судью Трофимова и членов его семьи.

По данным милиции, обезглавленные трупы обнаружил в одной из квартир многоэтажки близкий родственник погибших. Были убиты: 58-летний Трофимов, его 59-летняя жена, их 30-летний сын и 29-летняя сожительница сына. Убийцы забрали с места преступления отсеченные головы убитых.

Сегодня, 5 февраля, в Харькове состоялись похороны судьи Трофимова и его семьи.