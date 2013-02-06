Мощное землетрясение у Соломоновых островов вызвало цунами: есть жертвы

Сильнейшее землетрясение магнитудой 8,0 произошло 6 февраля в районе Соломоновых островов в юго-западной части Тихого океана. За час до этого в том же районе произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Подземные толчки вызвали волну цунами высотой около метра и разрушили по меньшей мере три поселения на Соломоновых островах. Погибли пятеро людей, двое пропали без вести, сообщают власти страны, сообщает РИА Новости.

В Японии и на ряде островов, ближайших к эпицентру, была объявлена тревога.

После землетрясения Центр предупреждения о цунами сообщил, что огромные волны могут обрушиться на Вануату, Науру, Папуа Новую Гвинею, Тувалу, Новую Каледонию, Фиджи, Кирибати, а также острова Уоллис и Футуна. В настоящее время предупреждение для южной части Тихого океана снято.

Между тем, метеорологическое агентство Японии сообщило, что цунами высотой около 0,5 метра достигнет берегов государства в ближайшие несколько часов, однако из-за незначительной высоты волны людей эвакуировать не планируется.

В 2007 году цунами, последовавшее за землетрясением магнитудой 8,1, привело к гибели минимум 52 человек на Соломоновых островах. Тысячи людей остались без жилья.

Как известно, через Соломоновы острова проходит Тихоокеанский "огненный пояс" — полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании