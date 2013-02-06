В центре Киева на голову прохожему упала снежная глыба

В центре Киева на голову прохожего с крыши многоэтажного дома упала снежная глыба.

В результате мужчина с переломом ключицы был госпитализирован, передает ТСН.

"Когда его доставляли, было подозрение на сотрясение головного мозга, но после обследования нейрохирургом этот диагноз был снят. В данный момент его состояние стабильно, он проходит лечение амбулаторно", - заявил глава больничного отделения.

Он также отметил, что только этой зимой в его больнице оказывали помощь восьмерым травмированным вследствие падения ледяных сосулек или тяжелого снега.

Следует отметить, что и на месте несчастного случая, и под каждым домом были размещены предупреждающие ленты, а на подъездах наклеены объявления, в которых жителей призывают быть внимательными, потому что с крыш могут падать сосульки.

Но из-за множества припаркованных на тротуарах автомобилей держаться подальше от опасной зоны становится невозможным.