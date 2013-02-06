На Одесчине милиционер покончил жизнь самоубийством

Во вторник, 5 февраля, в Раздельной Одесской области погиб сотрудник транспортной милиции, который находясь на службе, спрыгнул с вышки мобильной связи.

Об этом сообщили очевидцы.

В пресс-службе Управления МВД Украины на Одесской железной дороге подтвердили, что вчера в 20:15 в дежурную часть Управления транспортной милиции на Одесской железной дороге поступила информация о несчастном случае, который произошел с инспектором роты патрульной службы УМВД на Одесской железной дороге.

Сегодня данная информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований. По данному факту проводится служебная проверка.

В Управлении транспортной милиции пока не могут утверждать, была ли смерть сотрудника самоубийством.

Ранее "Главред" сообщал, что в актовом зале Запорожского горуправления МВД пустил себе пулю в голову 23-летний сержант конвойной роты.