ДТП на Виннитчине: погибли два человека, еще четверо ранены

Во вторник, 5 февраля, в Винницкой области на автодороге Шпиков – Тульчин – Тростянец - Бершадь произошло ДТП с тяжелыми последствиями - погибли два человека, еще четверо ранены.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГАИ.

Авария произошла около 15.00 на 71 км автодороги. По предварительным данным водитель автомобиля Volkswagen Caddy не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Volkswagen Transporter.

В результате ДТП два пассажира Caddy погибли, а водитель и еще двое пассажиров этого же автомобиля и один пассажир автомобиля Transporter получили телесные повреждения.

По факту ДТП проводится расследование.

Ранее "Главред" сообщал, что 27 декабря в Винницкой области на дороге Кременец – Белая Церковь произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и еще двое были госпитализированы.