На Житомирщине упал самолет: пилот в тяжелом состоянии

На Житомирщине упал самолет АН-2, принадлежащий авиакомпании "Полтава - Аэро".

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел в четверг, 7 февраля. О происшествии с самолетом на поле вблизи села Княжин Чудновского района спасателям сообщили в 14:30, отметили в ведомстве.

Самолет совершал перелет из города Ровно в Полтаву. В самолете был один пилот.

По предварительным данным, пилот потерял ориентацию из-за тумана и столкнулся с землей. Он получил рубленую травму головы и был доставлен в районную больницу.

Напомним, 25 декабря минувшего года, на аэродроме Александрия в Кировоградской области разбился вертолет Ми-8, принадлежащй внутренним войскам МВД Украины. Трагически погибли 5 человек:три члена экипажа вертолета и два специалиста из наземного обслуживания авиационной техники.



"При неизвестных обстоятельствах вертолет Ми-8 после набора высоты начал внезапно снижаться, что привело к столкновению с землей", - сообщили в МВД.