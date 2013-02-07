Стрельба на Киевщине: мужчина получил 4 пули в голову

В Киевской области в селе Большая Дымерка между двумя группами мужчин возле местного магазина вспыхнула драка. Во время разборок в ход пошли бейсбольная бита и травматический пистолет.

В результате потасовки, двух пострадавших доставили в больницу, сообщает ТСН.

У одного из них извлекли из головы четыре пули, он в тяжелом состоянии. Другой потерял глаз. Стрелка ищет милиция.

Как выяснилось, пострадавшие работают кинологами в местном центре дрессировки. Среди версий вооруженного конфликта - бизнес-разборки.

"Они с дрессировки собак, и те из джипа тоже занимаются дрессировкой собак. Я так поняла, между ними была конкуренция или что-то вроде этого", - рассказала свидетель перестрелки Наталья Миронец.

Напомним, 15 января, текущего года в Ровенской области произошло дикое преступление – 22 летний парень расстрелял 8 посетителей кафе одного из поселков Владимирецкого района.

Работники милиции по горячим следам задержали стрелка. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания Кузнецовского горотдела.