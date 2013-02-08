Милиция пока не нашла связи между двумя громкими убийствами в Киеве

После того, как в Киеве был убит директор гостиничного комплекса "Феофания" Юрий Фомин, а милиция даже назвала главную версию преступления, правоохранители возобновили расследование еще одного громкого убийства, сообщает "Сегодня".

Речь идет о смерти управделами Академии наук Валерия Арсенюка в 2008 году.

Несмотря на то, что убийства произошли с разницей в 4,5 года, они похожи: сотрудников НАН застрелили неизвестные, в голову, рядом с собственными домами.

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"Никакой связи пока мы не установили, но важно то, что мы возобновили работу по Арсенюку. Теперь одновременно проверяем все версии по двум делам", — сказал начальник главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

Ранее "Главред" сообщал, что в милиции уже назвали несколько версий преступления. Основная из них, по словам Фаринника, - это бизнес и профессиональная деятельность погибшего.

В то же время, по словам представителя милиции, Фомина мог убить кто угодно, вплоть до любовника его жены. Вместе с тем, версия о профессиональной деятельности, как причине преступления, является основной.

По факту убийства открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".