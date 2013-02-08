В Крыму милиция закрыла дело об убийстве бизнесмена

Милиция Айдера Исаевазакрыла уголовное производство по факту смерти крупного крымского автоперевозчика , тело которого было найдено повешенным в автомобиле, сообщает "Сегодня".

"Пока правоохранители придерживаются версии, что это мог быть суицид. Дело закрыто за отсутствием в деянии состава преступления", — сообщила пресс-секретарь Феодосийского ГО ГУ МВД в Крыму Екатерина Гордеева.

По ее словам, сейчас все материалы находятся в прокуратуре АРК, которая проверит версию МВД. Точку в уголовном деле поставят уже там.

Знавшие Исаева до сих пор не верят в версию о самоубийстве. "Есть сомнения, и не только у меня. В этом деле, на мой взгляд, есть много нестыковок и нюансов, которые действуют не в пользу версии о суициде", — рассказал депутат Кировского поселкового совета Владимир Поперечный. По словам чиновника, Исаев много сделал для развития поселка: "Нам всем жаль, что его не стало, он был хорошим человеком", — сообщил Поперечный.

Ранее "Главред" сообщал, что 40-летний Исаев был найден повешенным в собственном автомобиле "Тойота" на окраине Коктебеля в октябре прошлого года. По одной из неофициальных версий, накануне он был сильно избит битой. Мужчина был известным в Кировском районе бизнесменом: владел автобазой и занимался перевозками по всему Крыму.