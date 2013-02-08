Пропавших в Мексике украинцев искали в Китае и на Донбассе

После сообщений о гибели в Мексике украинца - 25-летнего Александра Батичко, оказалось, что украинский МИД разыскивал его самого и его исчезнувшую жену - Марину Буракову в Китае.

Друзья и родственники Бураковой и Батичко пришли в посольство Мексики в Киеве. Они недовольны тем, как мексиканская полиция разыскивает пропавших туристов, сообщает ТСН.

Александр и Марина отправились на отдых в Мексику и исчезли. Мексиканская полиция разыскала автомобиль, которым путешествовала пара. Рядом было тело мужчины. Но принадлежит ли оно Александру, следователи сказать не готовы. Необходима экспертиза ДНК. Друзья верят, что Марина и Александр живы. Их могут держать в плену или продать в рабство. Оказалось, что такое в Мексике случается часто.

Мексиканская полиция ведет поиски на территории штата Юкатан. Украинская милиция десять дней искала в Макеевке, после чего география расширилась до Донецкой области. Крупнейшими оригиналами оказались в МИД, — искали в Китае и просили родственников пропавших не учить, как им работать.

Друзья Александра и Марины стараются и сами что-то сделать. Думали даже нанимать частного детектива. Пока через Интернет в Мексике ищут людей, которые помогают искать пропавших.

Для мексиканского посольства они подготовили обращение. Просят власти двух стран Украины и Мексики взять под контроль расследование. После короткого разговора через переговорное устройство к людям вышла представительница посольства. Она забирала письмо и пообещала передать его руководству дипломатической миссии и договориться о встрече. По информации журналистов, посол Мексики все-таки приняла маму Марины Бураковой.

Ранее "Главред" сообщал, что украинский турист был найден мертвым в штате Юкатан на юго-востоке Мексики. По данным правоохранительных органов, его могли убить из-за крупной суммы наличности. По информации прокуратуры Юкатана, тело Батичко со следами насилия было обнаружено в арендованной им машине на одной из дорог Юкатана.

Также напомним, что в Мексике погибла одна гражданка Украины. Ею стала 26-летняя Кристина Крикун. Девушку, как профессиональную танцовщицу, пригласили выступить с шоу-балетом в нескольких ночных клубах Мехико.