После трагедии с Пабатом в Украине могут запретить пиротехнику

8 февраля 2013, 09:46

Несчатный случай с депутатом может аукнуться всей Украине

После несчастного случая с депутатом Киевсовета Александром Пабатом, который пострадал от взрыва фейерверка, политики хотят вообще запретить свободную продажу пиротехники на территории Украины. Однако специалисты не считают такую инициативу адекватной.

Коллеги Пабата, шокированные тем, что произошло, хотят, чтобы фейерверки вообще исчезли из свободной продажи, а услугу можно было бы заказать только в специализированной фирме, сообщает ТСН.

"Покупают фейерверки состоятельные люди. Небольшие деньги в дополнение к стоимости фейерверка - это сохранит вашу жизнь и ваших окружающих", - аргументирует депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.

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Профессионалы выступают против такой идеи. Говорят, воплотить ее в жизнь будет невозможно.

"К пиротехнике также относятся бенгальские огни. К каждому тоже приставлять человека? Ну, это же нереально. Также и к салютной установке, которая стоит 20 гривен", - утверждает топ-менеджер компании по продаже пиротехники Нина Кравец.

Легальные продавцы считают, что запрет лишь усилит черный рынок пиротехники. По закону, ее нельзя продавать на базарах, но из-под полы, а особенно перед праздниками, все равно идет бойкая торговля. А больше всего трагедий происходит именно из-за этой нелегальной продукции, ввезенной, как правило, контрабандой.

Пиротехник Антон говорит, какой была бы установка, после поджигания фитиля подходить к ней нельзя ни в коем случае, а особенно, если салют не сработал.

"Подходить и заглядывать категорически запрещено. Выжидаем 10 минут, и все заливаем водичкой - и ничего не будет происходить", - пояснил он.

В МЧС тоже считают - тотальный запрет ничего не даст, бороться надо с черным рынком.

"Она должна быть сертифицирована, проверена и кто-то должен нести ответственность за продажу не сертифицированной продукции", - отметил председатель комиссии по реорганизации Гостехногенбезопасности Украины Игорь Гасек.

Ранее "Главред" сообщал, что Пабат запускал для детей фейерверк - хотел показать им фокус с пиротехникой. Когда ракета не загорелась, он наклонился посмотреть, что с ней, и в этот момент произошел взрыв. В результате он лишился глаза и может быть ампутирована рука.

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