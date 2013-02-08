На Днепропетровщине задержали банду, стрелявшую в милиционеров

На Днепропетровщине задержали злоумышленников стрелявших в милиционеров.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство оперуполномоченного уголовного розыска (ст.15 и ч.2 ст.115 УК Украины, которое произошло 8 февраля вблизи Днепропетровска.

Злоумышленники стреляли в сотрудника уголовного розыска городского управления милиции. Его госпитализировали в одну из больниц города. Преступники с места инцидента скрылись на автомобиле.

Как сообщали СМИ, сегодня около 8.00 при задержании преступники открыли огонь по сотрудникам уголовного розыска. Один оперуполномоченный получил ранение в спину. Стрелявшие скрылись с места ЧП на автомобиле. По области был объявлен план "Перехват" и через несколько часов злоумышленников удалось задержать.

Между тем, пострадавший милиционер находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.