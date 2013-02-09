В Киеве 4 часа горел Гостиный двор

В ночь на субботу, 9 февраля, в здании Гостиного двора на Подоле возник пожар

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь возник в 2.14 в чердачном помещении, площадь пожара превысила 200 кв.м., огонь повредил конструктивные элементы кровли.

6.30 спасатели в составе 19 расчетов локализовали пожар.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания и величина ущерба устанавливаются.

Ранее "Главред" сообщал, что Гостиный двор становился местом стычек между активистами организации "Сохрани старый Киев" и рейдерами, желающими провести незаконную, по мнению активистов, реконструкцию комплекса.