Соратник Кличко опасается физической расправы

Соратник Виталия Кличко, нардеп от УДАРа, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Каплин заявляет, что ему и его помощнику неизвестные угрожают физической расправой.

Об этом со ссылкой на пресс-службу депутата сообщает УНИАН.

"В адрес моей приемной в Полтаве по ул. Конституции, 11 поступило письмо с прямыми угрозами моей жизни и здоровью. В записке мне советуют успокоиться, иначе я буду следующим, а мой помощник – обречен", - отметил С.Каплин.

Он напомнил, что недавно было совершено нападение на его помощника Егора Мкртчяна, который получил тяжелые травмы и очутился в больнице, однако преступники до сих пор не наказаны.

Угрозы, поступающие от неизвестных лиц, Каплин связывает со своей политической деятельностью.

"Это вызов между мной и властью – как местной, так и центральной за то, что я искореняю коррупционные действия провластных чиновников", - считает депутат.

Он обратился к министру внутренних дел и председателю СБУ с требованием предотвратить все планируемые против него незаконные действия.

"Заявляю: если со мной что-то случится, личную ответственность за это понесет министр внутренних дел", - заявил Каплин.

Ранее "Главред" сообщал, что Каплин, который прошел в Раду по 144-му мажоритарному округу, заявил, что ему предложили стать "тушкой" и пообещали 5 млн долл.