В Николаеве майор ГАИ насмерть сбил человека

В пятницу, 8 февраля, около 20.00 в Николаеве сотрудник облуправления ГАИ на собственном автомобиле сбил мужчину, который шел по пешеходному переходу.

Об этом сообщают "Новости-N".

По предварительным данным, по ул. Веселиновской в поселке Варваровка со стороны Одессы в средней полосе ехал седельный тягач Volvo с прицепом. Увидев пешехода, переходящего дорогу по пешеходному переходу, водитель тягача притормозил и остановился.

В это время в крайнем левом ряду на высокой скорости двигался автомобиль Mazda 323, который сбил вышедшего из-за остановившейся фуры мужчину, протащил его десяток метров, после чего пострадавший слетел с капота и ударился головой о фонарный столб. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Как удалось узнать журналистам, погибшего звали Андреем, ему было 30 лет. Мужчина был местным жителем поселка Варваровка, работал в Речном порту.

Как выяснилось позже, за рулем "Мазды", сбившей человека, находился начальник госавтоинспекции Снигиревского района, майор милиции Олег Палий. Начальник ГАИ был в форменной одежде, однако на частном автомобиле.

После совершения ДТП, следователь направил майора Палия на наркологическую экспертизу в Николаевский областной наркологический диспансер. В результате проведения осмотра и проверки при помощи алкотестера, врачи дали заключение - "трезв".

Ранее "Главред" сообщал, что в сентябре 2012-го в Кировоградской области произошло ДТП - инспектор ГАИ сбил 57-летнюю велосипедистку, которая от полученных травм скончалась.