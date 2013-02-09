Во Львове при пожаре заживо сгорели мать и сын

В ночь на субботу , 9 февраля, во Львове вспыхнул пожар, жертвами которого стали два человека – мать и сын.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В 3:11 в ГУ ГСЧС во Львовской области поступило сообщение о пожаре в квартире на 7 этаже 9-этажного жилого дома по ул. Ю.Липы, 45 во Львове.

Очевидцы сообщили, что из окон квартиры вырывается открытое пламя. К месту происшествия были направлены 6 пожарно-спасательных расчетов, в том числе - автолестница.

К моменту прибытия пожарных квартира была полностью охвачена пламенем, а сильное задымление угрожало жителям верхним этажам. Во время тушения пожара спасательные подразделения эвакуировали 15 человек. Пожар был ликвидирован в 3:57.

На месте пожара были обнаружены тела двух погибших – 75-летней владелицы квартиры и ее 48-летнего сына.

Огнем было уничтожено жилое имущество. Причина пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются. При этом сообщается, что было спасено имущества на сумму в 500 тыс. грн.