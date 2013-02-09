ДТП на Львовщине: автобус протаранил грузовик, пострадали 6 человек

В пятницу, 8 февраля, утром в Каменке-Бугской Львовской области произошло ДТП, во время которого пострадали 6 человек.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Департамента ГАИ МВД

Столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Львов - Бышев" и грузовик. ДТП произошло на перекрестке улиц Львовской и Ярослава Мудрого.

По предварительным данным, водитель автобуса "Эталон", направляясь во Львов, совершил столкновение с грузовым автомобилем "Мерседес", который двигался во встречном направлении, после чего маршрутка съехала в кювет.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились шестеро пассажиров автобуса. Троим из них медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины этого автопроисшествия.

Ранее "Главред" сообщал, что 18 января в Бродовском районе Львовской области произошло ДТП, погибли 4 человека