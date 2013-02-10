На Киевщине снег оставил без света 30 населенных пунктов

В Киевской области из-за сильного снегопада остались без электроэнергии 30 населенных пунктов.

Главной причиной обрыва линий электропередач стало налипание мокрого снега и сильные порывы ветра. Вследствие этого произошло срабатывание защиты линий электропередач.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады Киевоблэнерго.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, 10 февраля снегопады и дождь с мокрым снегом пройдут по всей территории Украины, кроме восточных областей.

Похолодает в среднем на пять градусов.