На Киевщине снег оставил без света 30 населенных пунктов

По данным синоптиков, в ближайшие дни снегопады не прекратяться.
В Киевской области из-за сильного снегопада остались без электроэнергии 30 населенных пунктов.
Главной причиной обрыва линий электропередач стало налипание мокрого снега и сильные порывы ветра. Вследствие этого произошло срабатывание защиты линий электропередач.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады Киевоблэнерго.
Напомним, что, по прогнозам синоптиков, 10 февраля снегопады и дождь с мокрым снегом пройдут по всей территории Украины, кроме восточных областей.
Похолодает в среднем на пять градусов.