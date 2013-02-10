Под Полтавой московский поезд эвакуировали из-за сообщения о минировании

Пассажиры поезда № 62 "Николаев - Москва" были эвакуированы на станции города Гребенка из-за сообщения о минировании состава.

Об этом сообщает УНИАН.

Как выяснилось, были эвакуированы 851 пассажир поезда.

Людям пришлось ждать почти шесть часов, пока работники пиротехнической группы осмотрят вагоны на наличие взрывного устройства.

Работники МЧС, чтобы помочь пассажирам, развернули полевую кухню и организовали бесплатное горячее питание.

При обследовании поезда взрывного устройства не найдено.

Итоговая задержка движения поезда составила 5 часов 43 минуты. По данному факту правоохранительные органы начали следствие.

Отметим, что недавно похожий случай произошел в Харькове - тогда cотрудники СБУ вместе с работниками транспортной милиции на протяжении часа задержали 30-летнего мужчину, который сообщил о "минировании"поезда "Кисловодск – Москва".

Неизвестный позвонил на телефон спецлинии "112" и сообщил о том, что поезд заминирован. Для проверки информации на Южный вокзал выехали сотрудники СБУ, милиции, кинологической службы и взрывотехники.

В ходе осмотра поезда эвакуировали около 600 пассажиров. Правоохранители проверили вагоны, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

За час сотрудники СБУ и милиционеры установили, что звонил 30-летний пассажир поезда.

"Злоумышленник признал свою вину и пояснил, что сделал телефонный звонок с личного телефона из хулиганских побуждений", - отмечается в сообщении.