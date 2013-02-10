Ночью в Днепропетровске сгорел центральный рынок

В ночь на 10 февраля в Днепропетровске горел центральный рынок города.
Об этом сообщают "Комментарии".
Пожар возник 9 февраля, в 22:45. Огонь уничтожил 7 торговых киосков и повредил торговый комплекс "Люкс".
Общая площадь пожара составила 600 кв.м.
Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.
В 23:50 девять отделений пожарно-спасательной службы пожар ликвидировали. В настоящее время причина пожара устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.