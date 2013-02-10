В Полтаве ловят пса, который покусал 43 человека

Жителей Полтавы уже второй день терроризирует рыжая собака, покусавшая 43 человека.

Как заявили в пресс-службе МЧС, в травматологию 1-й городской больницы по состоянию на 10 февраля обратилось 43 человека, из них 10 детей, которые накануне пострадали от укусов собаки.

Поиски собаки продолжаются.

К отлову привлечены работники управления ветеринарной медицины Полтавы, сотрудники областного управления МЧС, милиционеры и коммунальщики.

Ранее 7 февраля служба МЧС в Полтаве получила сообщение медиков, к которым обратилось большое количество людей, пострадавших от укусов собаки.

По состоянию на 8 февраля за медицинской помощью обратилось 28 пострадавших от укусов, из них 7 детей.

По состоянию на вечер 8 февраля в больницы города обратилось 35 человек, из них 8 детей.