В Полтаве обезвредили собаку, покусавшую 43 человека

Собаку, которая четыре дня терроризировала жителей города, смогли обезвредить ветеринары.
В Полтаве смогли обезвредить собаку, которая покусала 43 человек.
Как стало известно, ветеринары подстрелили с помощью специального усыпляющего вещества, передает ТСН.
"Собаку подстрелили, если так можно сказать, с помощью пневматического оружия. Дротиком со спецсредством, чтобы обездвижить животное и нейтрализовать его. Теперь будет проводиться экспертиза", - отметили ветеринары.
Напомним, как сообщал "Главред", по состоянию на утро 10 февраля за медицинской помощью в больницы Полтавы обратилось 43 человека, которых укусила одна и та же бездомная собака.
Среди пострадавших 10 детей.
Для отлова животного были задействованы сотрудники ветеринарной медицины, коммунальщики, милиционеры и работники МЧС.