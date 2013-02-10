В Полтаве обезвредили собаку, покусавшую 43 человека

В Полтаве смогли обезвредить собаку, которая покусала 43 человек.

Как стало известно, ветеринары подстрелили с помощью специального усыпляющего вещества, передает ТСН.

"Собаку подстрелили, если так можно сказать, с помощью пневматического оружия. Дротиком со спецсредством, чтобы обездвижить животное и нейтрализовать его. Теперь будет проводиться экспертиза", - отметили ветеринары.

Напомним, как сообщал "Главред", по состоянию на утро 10 февраля за медицинской помощью в больницы Полтавы обратилось 43 человека, которых укусила одна и та же бездомная собака.

Среди пострадавших 10 детей.

Для отлова животного были задействованы сотрудники ветеринарной медицины, коммунальщики, милиционеры и работники МЧС.