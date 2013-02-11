На Донбассе после прививки умер ребенок

В Донецкой области через 13 дней после прививки внезапно заболел малыш. Мальчика доставили в реанимацию, где врач констатировал смерть. Гибель ребенка списали на марганцовку, а затем — на заболевания верхних дыхательных путей.

В течение последних двух лет после укола вакцины скончались уже одиннадцать малышей, сообщает "ТСН-ТИждень".

Родители умерших детей до сих пор не могут понять, что произошло. Например, одной девочке сделали прививки против гепатита В. На третьи сутки ребенок уснул и не проснулся. В документах записали: "синдром внезапной смерти младенца".

С 2008 года единственным поставщиком вакцины против гепатита В в государственные медучреждения является харьковский завод "Фармстандарт-Биолик". Именно его вакцина фигурирует во всех сообщениях о летальных случаях. После очередной детской смерти препарат запрещали на время расследования, а потом снова позволяли колоть. В прошлом году вакцина 8 раз попадала под подозрение и столько же реабилитировалась, даже после того, как на производстве нашли 14 критических и 22 существенных нарушений. Однако почему-то сообщалось о том, что критические нарушения не повлияли на качество препарата.

Непоколебимая репутация вакцины смутила депутатов. Они обратился в Генпрокуратуру, поскольку убеждены, что завод "Фармстандарт" работает под прикрытием самого министра здравоохранения. Часть акций завода, будто бы, принадлежит сыну Раисы Богатыревой — Александру. Завод сейчас дверь журналистам не открывает. А Богатырева опровергает все, мол, владельцем компании является российский бизнес.

Ранее "Главред" сообщал, что в Минздраве завили о том, что в 2012 году не зафиксировал ни одной смерти вследствие прививки вакциной для профилактики гепатита В производства "Фармстандарт-Биолек".