На Киевщине непогода оставила без электричества 30 населенных пунктов

В субботу, 9 февраля, в Киевской области из-за непогоды были обесточены десятки населенных пунктов.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

По состоянию на 7.00 понедельника, 11 февраля, в Киевской области полностью восстановлено электроснабжение 30 населенных пунктов, которые были обесточивании 9 февраля в результате неблагоприятных погодных условий.

К восстановлению электроснабжения привлекались бригады облэнерго.

Ранее "Главред" сообщал, что киевская ГАИ предупреждала водителей об ухудшении погодных условий – мокром снеге с дождем и гололеде.