В Крыму почтальону грозит 5 лет тюрьмы за лжеограбление

В Сакском районе Крыма женщина-почтальон инсценировала ограбление, чтобы завладеть казенными 29 тысячами гривен.

Она обратилась в милицию с заявлением об ограблении. По словам женщины, утром, когда она пришла на службу, в помещение ворвались двое неизвестных. Мужчины начали угрожать и потребовали выручку. Получив удар по голове от одного из нападавших, женщина потеряла равновесие, чем и воспользовались злоумышленники. Разбив стекло кассы, нападавшие забрали 29 200 гривен, сняли с заявителя золотые украшения - серьги, цепочку с кулоном и кольцо, и скрылись с места происшествия.

Однако оперативники заинтересовались, почему почтальон оказалась на работу в столь ранний час, и откуда взялась крупная сумма в небольшом сельском отделении связи.

Правоохранители нашли неопровержимые доказательства причастности к исчезновению денег самой заявительницы. Было установлено, что за десять минут до вызова милиции, так называемая потерпевшая, занесла в соседний магазин на хранение пакет, в котором правоохранители и обнаружили инкассаторскую сумку с выручкой. Только вот наличности в сумке оказалось почти в десять раз меньше суммы, заявленной сотрудницей почты в качестве похищенного.

Женщина созналась, что с июня 2012-го она перечисляла деньги почты в счет погашения процентов по пяти кредитам, открытым на его имя. К концу года сумма составила более 20 тысяч гривен и продолжала расти. Поэтому женщина и решила инсценировать разбойное нападение на почту.

Теперь женщине грозит лишения свободы до пяти лет с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем.

Ранее "Главред" сообщал, что в Мариуполе Донецкой области лжепочтальоны убили троих пенсионеров, чтобы завладеть их пенсиями.