В Полтаве жертвами рыжего пса стали уже 47 человек

В Полтаве количество пострадавших от укусов рыжей собаки возросло до 47 человек.

По состоянию на утро 11 февраля за медицинской помощью к врачам обратились 47 человек, из них 11 детей.

Главный инспектор ветеринарной медицины Полтавы Виктор Пальчик, сообщил, что собаку, которая на 98% подходит по описаниям жертв укусов, поймали на строительной площадке.

"Пса показали пострадавшим, но их мнения разошлись. 50% утверждают, что на них напало именно это животное, 50% уверены, что это не оно. Однако мы надеемся, что поймали именно то животное. Если поставить точку эпицентра в месте, где мы нашли собаку, то в радиусе километра произошло 29 случаев нападения собаки на людей", -заявил ветеринар.

Напомним, как сообщал "Главред", 7 февраля служба МЧС в Полтаве получила сообщение о том, что к медикам обратилось большое количество людей, пострадавших от укусов собаки.

По состоянию на утро 10 февраля количество покусанных составило 43 человека, из них 10 детей.

Вечером 10 февраля стало известно, что собаку удалось поймать и усыпить – животное забрали в клинику на карантин.

Первые результаты анализов показали, что бешенства у собаки не было.