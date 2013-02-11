В Виннице обнаружены 12 килограммов опасной ртути

В Винницкой области на одном из коммунальных предприятий были обнаружены 12 килограммов ртути.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Госсслужба по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении говорится, что 8 февраля на территории одного из коммунальных хозяйств, по улице Стахурского в Виннице во время проведения очередной инвентаризации работниками объекта была обнаружено капсулу с тяжелой жидкостью. Сообщение об опасной находке поступило винницким спасателям в 14:12. На место происшествия были направлены бойцов службы "101".

Спасатели установили, что в металлическом контейнере находилась герметичная капсула, в которой содержится ртуть. Опасный металл весом более 12 килограммов изъят для дальнейшей утилизации.

Ранее "Главред" сообщал, что на территории завода "Радикал" в Киеве по-прежнему хранится около 200 тонн ртути. Но на вывоз опасного вещества власти уже выделили 5 млн грн.