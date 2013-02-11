На Николаевщине в колонии повесился осужденный

В Николаевской области в Ольшанской исправительной колонии (№ 53) повесился осужденный.

Тело 28-летнего осужденного обнаружили в помещении для умывания. Прибывшие на место происшествия начальник учреждения, дежурный помощник начальника учреждения и дежурный фельдшер учреждения констатировали смерть осужденного, сообщает УНН.

В ходе проведения осмотра места происшествия было обнаружено предсмертную записку в которой осужденный сообщает, что совершил самоубийство добровольно в связи со сложными семейными обстоятельствами и просит прощения у родных за содеянное.

По данному факту проводится внутреннее служебное расследование. Данное преступление внесено в единый реестр досудебных расследований и по нему начато досудебное следствие Николаевским РО УМВД Украины в Николаевской области, - сообщил представитель начальника областного управления пенитенциарной службы.

Напомним, 27 января, в Харькове в Алексеевской исправительной колонии (№ 25) заключенный вор покончил жизнь самоубийством