В Киеве легковушка залетела под фуру: водитель погиб, трое госпитализированы

В Киеве легковушка залетела под фуру рядом с постом ГАИ, авария произошла на Одесской трассе.

По словам очевидцев, что Skoda ехала в направлении Киева. Сначала она догнала в своем ряду Mitsubishi. Далее, от мощного удара, рикошетом, машину выбросило на встречную полосу, где она и влетела под прицеп грузовика, передает ТСН.

Водитель Skoda погиб на месте аварии, трое его пассажиров в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

Другие участники этого ДТП не пострадали.

Напомним, 3 февраля, в Киеве на улице Братиславской (возле Больницы скорой помощи) произошло ДТП с тяжелыми последствиями – погибли три молодых парня.