В Днепропетровске школьники сломали хребет ребенку

В Днепропетровске старшеклассники так избили ребенка, что сломали ему хребет. Месяц в кровати, три — в корсете и, по меньшей мере полгода лечебной физкультуры ждет 13-летнего подростка, у которого медики диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Если рекомендации врачей будут выполнены, то ребенка ждет полное выздоровление, сообщает ТСН.

Парень рассказал, что по дороге домой, он с одноклассником спорил из-за карточки безлимитного Интернета. Хотел скачать игру, а товарищ, которому принадлежала карточка, думал ее забрать. По дороге им встретились трое восьмиклассников, которые вмешались в спор.

Свидетелями подростковой драки стали несколько взрослых, которые разняли ребят и вызвали "скорую". О последствиях их "разборок" восьмиклассники узнали вечером того же дня от следователя. Правоохранителей, родителей и учителей они убеждают, что ребенка травмировали ненамеренно, мол, вступились за другого мальчика.

Их слова подтверждает и парень, которому принадлежала эта "карта раздора". А его родные добавляют, что потерпевшего не раз замечали в провоцировании конфликтов.

В школе то, что произошло, считают несчастным случаем. Ведь до сих пор претензий ни к одному участнику этой истории учителя не имели.

Был ли это несчастный случай, сознательная провокация или преднамеренная жестокость — ответ ищут правоохранительные органы. Поскольку дети не достигли возраста уголовной ответственности, то за них штрафом будут отвечать родители.

К наказанию, предусмотренного законом, родители пострадавшего парня добавляют еще и свои требования. Они хотят, чтобы к возвращению их сына в школу, трех его обидчиков перевели в другое учебное заведение.

Ранее "Главред" сообщал, что год назад в одной из школ Макеевки Донецкой области повесился школьник. Как потом оказалось, перед смертью мальчик был жестоко избит. Руки были сбиты, имелись синяки на голове, на переносице, на виске, на шее.