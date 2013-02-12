В Луганске мужчина упал с 4-го этажа

В пятницу 8 февраля, в Луганске спасателям МЧС пришлось потрудиться, снимая с козырька дома мужчину, упавшего из окна 4-го этажа пятиэтажного дома.

ЧП произошло по улице Краснознаменной, когда на карниз подъезда упал молодой человек. Его друзья сообщили о происшествии в "скорую помощь" и в службу "101".

Прибывшие на место происшествия спасатели сняли пострадавшего с козырька здания и передали его медикам для дальнейшей госпитализации. По факту происшествия ведется следствие. Друзья пострадавшего отказались комментировать причину падения мужчины.

Ранее "Главред" сообщал, что 4 мая 2012 года в Луганске около одного из домов в квартале 50 лет Октября был обнаружено тело трехлетнего мальчика. Установлено, что ребёнок выпал из окна квартиры на 9-м этаже.