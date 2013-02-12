Марии Матиос стало плохо на дежурстве в Раде

Знаменитая писательница Мария Матиос, которая совместно с коллегами из фракции УДАР дежурит в Раде, почувствовала себя плохо.
Народный депутат от фракции УДАР, знаменитая украинская писательница Мария Матиос, во время дежурства в заблокированной Раде почувствовала недомогание.
Ее коллеги были вынуждены вызывать медиков из медпункта Верховной Рады.
"Мария Васильевна пришла на утреннее дежурство. И, очевидно, от недосыпа, переутомления и предыдущих дежурств ей стало плохо. Мы с врачами отвели ее в медпункт. Ей померили давление, сделали кардиограмму и ставят капельницу", - рассказал народный депутат Роман Чернега.
Также он заверил, что процесс блокирования происходит непросто, а депутаты страдают от истощения.
Кроме того, депутат подчеркнул, что его коллеги-женщины несут ночную вахту наравне с мужчинами.
"Сегодня ночью дежурили Оксана Продан с Марией Ионовой. Девушки поехали отдыхать. Мы давали им право выбора. Они сами сказали: мы все в одинаковых условиях и тоже будем дежурить ночью – все по справедливости", - отметил Чернега.
По словам депутата, сейчас в сессионном зале дежурят больше десяти мужчин от УДАРа.
"Настроение боевое. Мы готовы стоять до конца", - подчеркнул Чернега.
Напомним, сегодня исполняется неделя с начала блокирования Рады.