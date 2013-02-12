Марии Матиос стало плохо на дежурстве в Раде

Народный депутат от фракции УДАР, знаменитая украинская писательница Мария Матиос, во время дежурства в заблокированной Раде почувствовала недомогание.

Ее коллеги были вынуждены вызывать медиков из медпункта Верховной Рады.

"Мария Васильевна пришла на утреннее дежурство. И, очевидно, от недосыпа, переутомления и предыдущих дежурств ей стало плохо. Мы с врачами отвели ее в медпункт. Ей померили давление, сделали кардиограмму и ставят капельницу", - рассказал народный депутат Роман Чернега.

Также он заверил, что процесс блокирования происходит непросто, а депутаты страдают от истощения.

Кроме того, депутат подчеркнул, что его коллеги-женщины несут ночную вахту наравне с мужчинами.

"Сегодня ночью дежурили Оксана Продан с Марией Ионовой. Девушки поехали отдыхать. Мы давали им право выбора. Они сами сказали: мы все в одинаковых условиях и тоже будем дежурить ночью – все по справедливости", - отметил Чернега.

По словам депутата, сейчас в сессионном зале дежурят больше десяти мужчин от УДАРа.

"Настроение боевое. Мы готовы стоять до конца", - подчеркнул Чернега.

Напомним, сегодня исполняется неделя с начала блокирования Рады.