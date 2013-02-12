В Одессе обрушилась больница

В Одессе, вечером,11 февраля, в двухэтажном помещении инфекционной больницы обвалилась стена. Врачи, которые первыми увидели аварию, вызвали спасателей. Никто из людей вследствие разрушения здания не пострадал.

"Здесь раньше было приемное отделение. Но дом старый. Лет 20 здесь уже ничего нет. А само здание было построено еще в 1826 году. Люди сюда не заходили. Дом находится на территории больницы, поэтому мы сразу заметили аварию", - рассказала главный врач Одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

"Ничего экстраординарного здесь нет. Старые дома часто разрушаются. Помещение, где лечатся люди, полностью безопасны. У нас функционирует 14 лечебно-диагностических отделений. Была проведена реконструкция детских отделений, отделения реанимации и интенсивной терапии", - отметила врач.

В МЧС Одесской области заверили, что жертв в результате аварии нет.

"Спасатели прибыли на вызов по адресу ул. Пастера 7. Осмотрели территорию, потому что была возможность дальнейшего разрушения остального дома, и очистили проезжую часть от кирпича. Общая площадь обрушения составляет 20 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Напомним, в начале января, в центре Одессы рухнул многоквартирный дом. Упала боковая часть флигеля, где располагались три квартиры. Все жильцы были дома, но успели выскочить на улицу. Семь человек остались невредимыми.