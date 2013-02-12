На Луганщине затопило шахту, бесследно исчез горняк

В Луганской области в городе Антрацит на шахте "Крепенская" произошла авария. Один горняк пропал без вести, еще пятеро, находившихся под землей в момент аварии, спаслись.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает УНН.

"В половине второго, вероятно, произошло подтопление грунтовыми водами. Сейчас горноспасательные отряды откачивают воду из шахты и вывозят породу. Продолжаются поиски пропавшего горняка.

Шахта "Крепенская" к февралю прошлого года была в составе госпредприятия "Антрацит". Сейчас это самостоятельное предприятие, которое подчиняется Министерству топлива и энергетики Украины ", - сообщили в Госгорпромнадзоре.

Напомним, 29 января, на шахтоуправлении "Покровское" (Красноармейск Донецкой области) погиб горняк 1978 года рождения.