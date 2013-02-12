На Чернобыльской АЭС из-за снега рухнула часть крыши и упала стена

На Чернобыльской АЭС в неработающем машинном зале обрушилось несколько подвесных бетонный панелей.

Разрушенные панели упали внутрь здани, передает ТСН.



В государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили, что никакой радиационной опасности эта ситуация сейчас не представляет. Ведь обвал произошел в 80 метрах от объекта "Укрытие", а сам он остался невредимым.



Виновником аварии стал снег, который обрушил крышу над машинным залом четвертого энергоблока. Площадь обрушения составляет несколько сотен квадратных метров.



В настоящее время спасатели расчищают место аварии.

В свою очередь, глава парламентского подкомитета по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы Валерий Кальченко от ВО "Батькивщина" подтвердил, что ничего страшного не произошло. "Часть кровли в машинном зале между четвертым и третьим энергоблоками рухнула от снега. Площадь обвала 500-600 метров. На месте уже работают спасатели, милиция. Расчищают снег, убирают завалы. Радиационный фон в норме", - отметил он.

Машинный зал на ЧАЭС раньше обслуживал все четыре энергоблока АЭС. Когда было принято о закрытии станции, турбогенераторы остановили. Персонал станции периодически обследует состояние оборудования. На момент обрушения плит людей в зале не было.