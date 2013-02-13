В Киеве ограблен банк, милиция пообещала награду за помощь

В центре Киева 12 февраля был ограблен коммерческий банк.
Следствие установило, что в 14:42 в помещение банка зашел неизвестный в солнцезащитных очках. На вид грабителю 35-40 лет, он был одет в черную вязаную шапку, черное пальто и темные брюки.
Угрожая предметом, похожим на короткоствольное оружие, он завладел деньгами.
Сумма похищенного пока неизвестна.
Во время нападения в банке находились только 3 сотрудницы. Они не пострадали.
В отделении банка есть тревожная кнопка, выведенная на пульт одной из частных охранных структур и камеры видеонаблюдения, однако физическая охрана отсутствует.
В милиции уже пообещали денежное вознаграждение за любую информацию, которая поможет в поимке похитителя.