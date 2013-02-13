В Киеве ограблен банк, милиция пообещала награду за помощь

В центре Киева, по улице Киквидзе, было совершено ограбление коммерческого банка.

Следствие установило, что в 14:42 в помещение банка зашел неизвестный в солнцезащитных очках. На вид грабителю 35-40 лет, он был одет в черную вязаную шапку, черное пальто и темные брюки.

Угрожая предметом, похожим на короткоствольное оружие, он завладел деньгами.

Сумма похищенного пока неизвестна.

Во время нападения в банке находились только 3 сотрудницы. Они не пострадали.

В отделении банка есть тревожная кнопка, выведенная на пульт одной из частных охранных структур и камеры видеонаблюдения, однако физическая охрана отсутствует.

В милиции уже пообещали денежное вознаграждение за любую информацию, которая поможет в поимке похитителя.