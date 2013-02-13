В Полтаве СБУ накрыла милиционеров-наркоторговцев

Во вторник, 12 февраля, в Полтаве работники СБУ провели обыски в управлениях милиции и задержали нескольких милиционеров, подозреваемых в торговле наркотиками.

Об этом со ссылкой на ОСО облуправления милиции, сообщает УНИАН.

По данным МВД и данным источников в СБУ, бойцы СБУ "Альфа" провели в Полтаве обыски в помещениях управлений милиции. Во время спецоперации были задержаны работники милиции.

"Задержаны трое работников милиции в одном из райотделов Полтавы", сообщил начальник отдела по связям с общественностью облуправления милиции Юрий Сулаев.

По данным других источников, задержаны также несколько жителей Полтавы, подозреваемых в торговле наркотиками.

Ранее "Главред" сообщал, опера ОБНОН, который "крышевал" наркоторговлю в Алчевске Луганской области, приговорили к 7 с половиной годам тюрьмы.