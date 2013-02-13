В Сумах рухнул недостроенный торговый центр

В Сумах на территории центрального рынка рухнул недостроенный двухэтажный торговый центр. На месте происшествия работают специалисты, которые выясняют, что послужило причиной обвала.

По информации пресс-службы МЧС пострадавших и погибших в результате чрезвычайной ситуации нет, сообщает УНИАН.

Здание торгового центра строилось на месте бывших торговых рядов, которые располагались на Центральном рынке Сум – так называемой "клетки".

По данным милиции, следов постороннего вмешательства на месте обрушения здания не обнаружено, хотя на месте работают эксперты-криминалисты.

На место события прибыли начальник управления ТУ МинЧС в Сумской области Геннадий Волик, первый заместитель городского головы Сум Николай Войтенко, главный архитектор областного центра Владимир Быков, представители проектировщика здания – архитектурного бюро "БББ". Здесь же создается комиссия для установления причин обвала новостройки.

По информации Быкова, ночью на стройке находилось около 10 человек, а авария произошла в момент заливки бетонных плит перекрытия второго этажа. После ЧП бригадир сверился со списком работников и убедился, что пострадавших нет: по счастливой случайности в момент обрушения рабочие пили в бытовке чай.

По словам замдиректора Центрального рынка Владимира Фильо, ущерб еще устанавливается, но "речь идет о миллионах". По его информации, строительная фирма "БС-Высотник" также официально заявила, что пострадавших во время обвала не было.

Ранее "Главред" сообщал, что 30 января в Запорожье горел торгово-развлекательный центр "Пальмира плаза".