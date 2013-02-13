Французы эвакуировали свой персонал из Чернобыля

Французские строительные компании Vinci и Bouygues эвакуировали свой персонал из Чернобыля после того, как стало известно об инциденте в машинном зале ЧАЭС. Напомним, там из-за снега упали части стены и кровли в неработающем машинном зале.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на France Press, французы объяснили свое решение мерами предосторожности.

Было эвакуировано около 80 сотрудников компаний, которые работают над строительством внешнего контура нового саркофага над аварийным блоком станции.

Напомним, во вторник, 12 февраля, в машинном зале четвертого энергоблока ЧАЭС произошло частичное разрушение стеновых панелей и части кровли, площадь обрушения составила около 600 квадратных метров.

Никто не пострадал, также не было нанесено никаких повреждений объекту "Укрытие". Радиационный фон в норме.

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