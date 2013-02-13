Под Донецком загорелся самолет с болельщиками, есть погибшие

Под Донецком совершил аварийную посадку и загорелся самолет Aн-24, выполнявший чартерный рейс Одесса — Донецк.

Об этом со ссылкой на одного из пассажиров сообщает "Думская".

Как рассказал пассажиров, сейчас людей на автобусах везут в Международный аэропорт "Донецк" имени Прокофьева.

Собеседник заметил, что несколько пассажиров травмированы, но точной информации о числе пострадавших пока нет.

В то же время, по информации "Новостей Донбасса", в результате аварии погибли трое пассажиров, информация о еще трех уточняется. По сообщению издания, на борту самолета было 45 человек.

На борту самолета находились футбольные болельщики, которые хотели посетить "Донбасс-Арену", где сегодня в 21:45 в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов встречаются "Шахтер" и дортмундская "Боруссия".