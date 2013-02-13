Подробности крушения самолета в Донецке: 4 погибших и более 30 раненых

История с аварийной посадкой самолета Ан-24 "Южных авиалиний", который разбился на подлете к Донецку, из-за чего сначала погибли три человека, стала обрастать подробностями. Оказалось, что авиалайнер упал в самом начале взлетно-посадочной полосы аэпорта имени Прокофьева.

Как заявил представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, самолет перевернулся и развалился на части, сообщает РИА Новости.

В то же время донецкий губернатор Андрей Шишацкий заявил, что погибло 4 человека.

В больницы доставлены более 30 человек, пострадавших в результате аварийной посадки, Ан-24. Об этом со ссылкой на источники в управлении медицины сообщает donbass.ua.

Как уточнил мэр Донецка Александр Лукьянченко, на данный момент самолет поднимают краном для того, чтобы добраться до двух человек, которые находятся в самолете. При падении самолета удалось избежать возгорания. На данный момент из топливных баков самолета идет утечка керосина.



Всех пострадавших, в основном с черепно-мозговыми травмами, госпитализировали в лечебные учреждения Донецка: ОТБ и горбольницу №1.

Аэропорт Донецка в связи с происшествием не работает.

В самолете Ан-24, который следовал из Одессы в Донецк и упал в начале взлетно-посадочной полосы аэропорта. Об со ссылкой на источник в аэропорту сообщает donbass.ua.

На борту находилось 36 пассажиров и 8 членов экипажа, сообщает "ОстроВ".

По данным издания, пассажиров аварийного рейса привезли в Международный аэропорт Донецк имени Прокофьева. Пострадавшим оказана медицинская помощь. В данный момент в аэропорту работает комиссия по выяснению причин происшествия.

В то же время "Думская" сообщает, что эти рейсом летели многие одесские политики и бизнесмены и представители судебной власти.

"Пассажиры аварийного самолета Ан-24 сейчас дают показания милиции, их не выпускают из аэропорта, к ним не пускают близких и знакомых. Данных по жертвам и пострадавшим пока никто не дает. Всего на борту было около 40 человек", - сообщил в своем facebook Денис Казанский.

Позже стало известно, что на борт самолета был ребенок. По предварительным данным, он не пострадал.

Кроме того, губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий заявил, что в результате катастрофы пострадали 12 человек.