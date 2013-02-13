Крушение самолета в Донецке: на борту был ребенок

На борту самолет Ан-24 "Южных авиалиний", который разбился на подлете к Донецку, из-за чего погибли четыре человека, был ребенок. По предварительным данным, он не пострадал.

Об этом со ссылкой на одного из пострадавших в самолете, сообщает donbass.ua.

Собеседник издания также рассказал, что чартерный авиарейс с футбольными болельщиками из Одессы был организован авиакомпанией "Северная Пальмира"

По словам пострадавшего, уцелевшие пассажиры злополучного рейса уже намерены подать в суд на компанию.

Как заявил донецкий губерернатор Андрей Шишацкий, большая часть пассажиров спасена. "На данный момент четверо погибших. Еще одного человека видно под обломками, но мы пока не знаем, жив он или нет. Еще одного человека ищут", - сказал он и отметил, что пострадали 12 человек, сообщает "Украинская правда".

Судьба одной стюардессы, которая находилась в задней части самолета, неизвестна.

Ранее "Главред" сообщал, что на матч "Шахтер" - "Боруссия" в Донецк летели многие одесские политики, бизнесмены и представители судебной власти.